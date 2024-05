Corte dell' Aja - la sentenza | Israele deve sospendere l' offensiva a Rafah

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lainternazionale di giustizia, con sede all'Aia, ordina adi fermare l', nel sud di Gaza, citando un "rischio immediato" per il popolo palestinese. "immediatamentela suamilitare o qualsiasi altra azione nel governatorato diche possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita che potrebbero portare alla sua distruzione fisica in tutto o in parte", ha dichiarato il presidente del tribunale, Nawaf Salam. Nonostante gli ordini siano legalmente vincolanti, lanon ha la facoltà di farli rispettare. La decisionearrivo dopo la richiesta avanzata dal Sudafrica di ordinare a Gerusalemme di fermare le operazioni militari a Gaza e di ritirarsi dalla Striscia.