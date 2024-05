Corte dell’Aja a Israele | Fermate l’operazione militare a Rafah Tel Aviv | Andremo avanti

(Di venerdì 24 maggio 2024) L'ordine dellaInternazionale di giustizia dell'Aja aè perentorio: fermare subito l'operazione. La richiesta è stata avanzata in questo senso dal Sudafrica. Ordine respinto dallo Stato ebraico e salutato invece con favore da Hamas e dai palestinesi L'articolo proviene da Firenze Post. .

Il professor Luigi Daniele: "La Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato di cessare le ostilità: questo significa che ha interpretato quelle ostilità come impattanti principalmente sulla popolazione civile e non, come continua a dire Tel Aviv, come necessarie a eliminare Hamas". fanpage

Il video dell’orrore perpetrato sulle soldatesse israeliani ancora deflagra nell’etere, rimandando immagini che suscitano indignazione, rabbia e dolore. Oltre che sconcerto senza fine. Così come la notizia del recupero dei corpi dei tre ostaggi israeliani, portati a Gaza lo stesso giorno in cui furono uccisi senza pietà: i il 7 ottobre, una data che segna nella storia a caratteri di sangue e ferocia inaudita l’attacco di Hamas a Israele, che poi ha fatto partire la controffensiva. secoloditalia

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica e di aprire il valico di frontiera di Rafah per l'assistenza umanitaria. ilgiornaleditalia

La corte internazionale di giustizia dell'Aja ha ordinato a israele di fermare l'offensiva militare a Rafah, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica. "In conformità con queste indicazioni, ...

Due popoli e due stati. Che fare perché non resti una pia astrazione - Due popoli e due stati. Che fare perché non resti una pia astrazione - In israele, il governo è pesantemente condizionato dall’estrema ... Da ultimo si delineano altri scogli, quali la richiesta del procuratore della corte penale internazionale di arresto di Benjamin ... huffingtonpost

