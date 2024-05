Corsa Champions - Di Livio | L’Atalanta ha già ottenuto quel che volev - 6 in Champions è magia

(Di venerdì 24 maggio 2024) A Notizie.com, l’ex calciatore di Juve e Fiorentina parla dell’ultima giornata di campionato: “La Roma deve onorare la gara con l’Empoli, per la Dea è un discorso particolare…” “Come movimento di calcio ci meritiamo sei squadre in, sarebbe una cosa spettacolare, rinverdire grandi e vecchi fasti stile anni novanta e secondo me ci stiamo riavvicinando, basta guardarelo che hanno fatto e stanno facendo da un paio d’anni le squadre italiane…“. La premessa e la speranza di Angelo Dia Notizie.com è d’obbligo, anche perché èlo che sperano tanti tifosi, in realtà non proprio tutti, considerando che i tifosi della Lazio, l’ultima cosa che si augurano è proprio di vedere sei squadre insoprattutto per il fatto che una di queste sia proprio la Roma. Alessandro Del Piero, Antonio Conte e Angelo Didurante la festa bianconera dedicata a tutti i tifosi della Juventus per il centenario della prima Presidenza Agnelli (Ansa Notizie.

La corsa per partecipare alla prossima Champions League è pronta ad entrare nel vivo in Serie A. Le ultime due giornate si preannunciano ad essere decisive. Mancano ormai 180? alla fine del campionato (Atalanta e Fiorentina hanno una partita in meno ndr) e sono diversi i verdetti che devono essere emessi. notizie

La corsa per i i primi cinque posti è praticamente finita. Con la vittoria dell’Atalanta con la Roma, la situazione è quasi delineata visto che ai ragazzi di Gian Piero Gasperini mancano solamente tre punti in tre partite per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. sportface

Prima viene accusato di aver forzato un posto di blocco, poi litiga con un agente di polizia, quindi viene ammanettato e portato in caserma. Viene schedato, fotografato, poi rilasciato. Poi torna in campo e stupisce tutti. sportface

