(Di venerdì 24 maggio 2024) Genova, 24 mag. (Adnkronos) - Sono 167 lea cui ieri il governatore ligure Giovanni, arrestato con l'accusa die voto di scambio, ha risposto. Richieste puntali, dettagliate, che tirano in ballo la proroga della concessione del terminal Rinfuse, i finanziamenti alla campagna elettorale elargiti dall'imprenditore Aldo Spinelli, le presunte pressioni per privatizzare la spiaggia pubblica di Porto dell'Olmo a Celle Ligure fino all'ipotesi di aver chiesto preferenze per vincere in Liguria. Le risposte del governatore arrivano a ritmo serrato, ma talvolta sembra vacillare nel ricordare fatti di oltre quattro anni fa. I "non" sono unanel verbale di 28 pagine. .

Genova, 24 mag. (Adnkronos) – Far approvare la pratica del rinnovo trentennale del terminal Rinfuse “era urgente perché concatenata ad altre pratiche strategiche per il porto”, ma il governatore Giovanni Toti ci tiene a precisare, su domanda dei magistrati, di non aver promesso ad Aponte la proroga trentennale e “non l’ho mai promessa neppure a Spinelli”. calcioweb.eu

“Dal mio punto di vista non c’era alcuna correlazione, Spinelli mi finanziava da lungo tempo. Lui è “uno che ci prova sempre“, tutte le volte ti ricorda se puoi fare qualche cosa per lui. Ripeto che non ho percepito alcuna correlazione”. ilfattoquotidiano

Genova, 24 mag. (Adnkronos) – (dall’inviata Antonietta Ferrante) – “Diedi un mandato generico a Cozzani che è persona esperta e conosce la politica. Davo per scontato che vi sarebbe stata una richiesta di attenzione per la loro comunità anche da un punto di vista occupazionale ma non so di richieste specifiche di posti di lavoro”. calcioweb.eu

