Corruzione | Toti risponde alle 167 domande dei pm - una decina i ‘non ricordo’

Genova, 24 mag. (Adnkronos) - Sono 167 le domande a cui ieri il governatore ligure Giovanni Toti, arrestato con l'accusa di corruzione e voto di scambio, ha risposto. Richieste puntali, dettagliate, che tirano in ballo la proroga della concessione del terminal Rinfuse, i finanziamenti alla campagna elettorale elargiti dall'imprenditore Aldo Spinelli, le presunte pressioni per privatizzare la spiaggia pubblica di Porto dell'Olmo a Celle Ligure fino all'ipotesi di aver chiesto preferenze per vincere in Liguria.

Genova, 24 mag. (Adnkronos) – (dall’inviata Antonietta Ferrante) – “Diedi un mandato generico a Cozzani che è persona esperta e conosce la politica. Davo per scontato che vi sarebbe stata una richiesta di attenzione per la loro comunità anche da un punto di vista occupazionale ma non so di richieste specifiche di posti di lavoro”.

