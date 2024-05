Corruzione - Toti ai pm | I favori a Spinelli sul porto? Nessuna relazione con i finanziamenti E sull’imprenditore | Chiedeva sempre aiuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Dal mio punto di vista non c’era alcuna cormi finanziava da lungo tempo. Lui è “uno che ci prova“, tutte le volte ti ricorda se puoi fare qualche cosa per lui. Ripeto che non ho percepito alcuna cor”. La risposta-chiave della strategia difensiva di Giovanniarriva a metà dell’interrogatorio reso giovedì ai pubblici ministeri, quando al governatore della Liguria – ai domiciliari dal 7 maggio con l’accusa di– viene chiesto conto di uno dei tanti dialoghi intercettati tra lui e Aldo. Siamo a settembre 2021, in ballo c’è il rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse aldi Genova, a cui l’imprenditore tiene moltissimo: la pratica dev’essere approvata dal Comitato di gestione dell’Autorità portuale, in cui siede un rappresentante della Regione. Allo stesso tempo si avvicinano le elezioni comunali a Savona, in programma a inizio ottobre, eha bisogno di fondi per la campagna elettorale.