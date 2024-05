Corruzione | Procuratore generale Ecuador - ' funzionari corrotti nelle organizzazioni criminali'

(Di venerdì 24 maggio 2024) Palermo, 24 mag. (Adnkronos) - "Il fenomeno dellainha una vastità transnazionale, e ha delle ripercussioni anche sociali e all'interno delle istituzioni. Sono stati identificati indeiche hanno svolto un ruolodell'". E' la denuncia di Diana Salazar Mendez,di Stato dell'intervenuta in video all'incontro 'Le rotte e le logiche del traffico internazionale di stupefacenti e le evoluzioni dellatà organizzata transnazionale' in corso al Palazzo di giustizia di Palermo. Nel gennaio scorso è stato assassinato inil magistrato che indagava sulle bande del narcotraffico. César Suárez è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella città di Guayaquil. Iliano indagava sull'assalto di un gruppo armato a TC Television, un canale televisivo della città.

