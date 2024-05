Corriere dello Sport – Lazio e Luis Alberto a oltranza | trattativa sul prezzo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

ROMA – È iniziata la maratona "", una sfida allo stremo, il solito travaglio di Lotito. Siamo alla seconda sessione di trattative nel giro di 72 ore. Ieri pomeriggio a Formello s'è svolto un altro incontro tra i manager del Mago e il diesse Fabiani. Sul tavolo l'offerta dell'Al-Duhail, club qatariota di nuovo interessato allo spagnolo. Il nome della società che si è fatta avanti non è più solo una sopposizione, è certificato. È una maratona perché per arrivare ad un accordo servirà tempo e pazienza da parte di tutti. È in atto una triangone che coinvolge l'Al-Duhail, la You First (agenzia che segue) e la. Trovare corrispondenza di volontà e prezzi non è facile, ma c'è la volontà di chiudere per mettere fine al serial "e la".