Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere - il francese Olivier e la brasiliana Cunha vincono la 10 km a Golfo Aranci

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 mag. -(Adnkronos) - Dopo il grande successo dello scorso anno, ladeldiinè tornata in Sardegna per la sua seconda edizione. Nella favolosa location di, nel cuore della Costa Smeralda, è andata in scena la seconda tappa della World Cup 2024 diin. La giornata di gare si apre con la dieci chilometri maschile e il successo delMarc Antoine, che si allena nel gruppo dei fondisti del centro federale di Ostia, con Fabrizio Antonelli. Arrivo in solitaria, dopo un poderoso allungo a mille metri dalla fine, per il transalpino e vicecampione iridato di Doha 2024 che tocca in 1h50'03"; alle sue spalle il connazionale Logan Fontain e Kristof Rasovzky. Quinto l'italiano Andrea Filadelli, ottavo Verani. Più indietro Gregorio Paltrinieri, che ha pagato molto la temperatura fredda dellesarde. Non è partito, invece, Domenico Acerenza per un affaticamento muscolare alla spalla.

Sono 25 gli azzurri del nuoto in acque libere convocati per la 10 chilometri e la staffetta di Coppa del Mondo, in programma dal 22 al 25 maggio a Golfo Aranci. Si tratta di 17 atleti della Nazionale maggiore – guidati dallo staff composto dal coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio Antonelli, Giovanni Pistelli, Massimiliano Lombardi, Andrea Volpini e Fabio Venturini – e 8 di quella giovanile – affiancati dal coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo, il tecnico responsabile della giovanile Roberto Marinelli e il tecnico Pietro Bonanno. sportface

Tutto pronto per la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, in programma a Golfo Aranci nel weekend del 24-25 maggio. “Dopo il successo dell’anno scorso ci ritroviamo per vivere altri due giorni straordinari. sportface

(Adnkronos) – Dopo il grande successo dello scorso anno, la Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere è tornata in Sardegna per la sua seconda edizione. Nella favolosa location di Golfo Aranci, nel cuore della Costa Smeralda, è andata in scena la seconda tappa della World Cup 2024 di Nuoto in Acque libere. periodicodaily

Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere, il francese Olivier e la brasiliana Cunha vincono la 10 km a Golfo Aranci - coppa del Mondo di Nuoto in acque libere, il francese Olivier e la brasiliana Cunha vincono la 10 km a Golfo aranci - Dopo il grande successo dello scorso anno, la coppa del Mondo di Nuoto in acque libere è tornata in Sardegna per la sua seconda edizione ... adnkronos

Nuoto di fondo, Ana Marcela Cunha vince la 10 km femminile a Golfo Aranci. Taddeucci in top-10 - Nuoto di fondo, Ana Marcela Cunha vince la 10 km femminile a Golfo aranci. Taddeucci in top-10 - Andata in archivio la 10 km femminile di nuoto di fondo a Golfo aranci, seconda tappa della coppa del Mondo delle acque libere. Nella magnifica cornice ... oasport

World Cup Golfo Aranci. Vincono Olivier e la caMpionessa olimpica Cunha - World Cup Golfo aranci. Vincono Olivier e la caMpionessa olimpica Cunha - IL CIRCUITO DI coppa DEL MONDO. Cinque tappe con apertura a Soma Bay in Egitto il 23 e 24 marzo e chiusura a Eilat, in Israele (data ancora da stabilire). La seconda tappa del circuito si svolge in ... federnuoto