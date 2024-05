(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il grande successo dello scorso anno, ladeldiinè tornata in Sardegna per la sua seconda edizione Dopo il grande successo dello scorso anno, ladeldiinè tornata in Sardegna per la sua seconda edizione. Nella favolosa location di

(Adnkronos) – Dopo il grande successo dello scorso anno, la Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere è tornata in Sardegna per la sua seconda edizione. Nella favolosa location di Golfo Aranci, nel cuore della Costa Smeralda, è andata in scena la seconda tappa della World Cup 2024 di Nuoto in Acque libere. periodicodaily

Prosegue con ottime notizie per l’Italia la Finale della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, in corso ad Ankara, in Turchia: nelle semifinali maschili Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) conquistano l’accesso all’ultimo atto di domani. oasport

Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere, il francese Olivier e la brasiliana Cunha vincono la 10 km a Golfo Aranci - coppa del mondo di Nuoto in acque libere, il francese Olivier e la brasiliana Cunha vincono la 10 km a Golfo Aranci - Dopo il grande successo dello scorso anno, la coppa del mondo di Nuoto in acque libere è tornata in Sardegna per la sua seconda edizione ... adnkronos

