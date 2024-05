Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere - il francese Olivier e la brasiliana Cunha vincono la 10 km a Golfo Aranci

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Dopo il grande successo dello scorso anno, ladeldiinè tornata in Sardegna per la sua seconda edizione. Nella favolosa location di, nel cuore della Costa Smeralda, è andata in scena la seconda tappa della World Cup 2024 diin.La giornata di gare si apre con la dieci chilometri maschile e il successo delMarc Antoine, che si allena nel gruppo dei fondisti del centro federale di Ostia, con Fabrizio Antonelli. Arrivo in solitaria, dopo un poderoso allungo a mille metri dalla fine, per il transalpino e vicecampione iridato di Doha 2024 che tocca in 1h50'03"; alle sue spalle il connazionale Logan Fontain e Kristof Rasovzky. Quinto l?italiano Andrea Filadelli, ottavo Verani. Più indietro Gregorio Paltrinieri, che ha pagato molto la temperatura fredda dellesarde. Non è partito, invece, Domenico Acerenza per un affaticamento muscolare alla spalla.