Convocate ITALIA FEMMINILE per le qualificazioni ad Euro2025 La LISTA completa

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Come vi abbiamo annunciato nei giorni scorsi, il giorno 8 Maggio a Novara alle ore 19 si giocherà l'amichevole tra Italia – Svezia, ottimo modo per coach Velasco di provare il sestetto ideale in vista dell'inizio della Volleyball Nations League.

KOUAME, Non è tra i convocati della Costa d'Avorio - Ieri la Costa dAvorio ha comunicato la lista dei giocatori convocati per le gare contro il Gabon e il Kenya che gli Elefanti d'Africa giocheranno il 7 e l'11 giugno. Tra i nomi non ...

Locatelli escluso dai convocati di Spalletti per Euro 2024: la sua reazione su Instagram è diventata virale – Foto - Il centrocampista della Juventus non è stato inserito nei 30 di Luciano Spalletti: la sua delusione espressa in una storia Instagram ...

Genoa, i convocati per il Bologna: De Winter unico assente - Clicca qui per leggere i convocati del Genoa in vista della partita casalinga contro il Bologna, unico assente Koni De Winter