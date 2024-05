Continui vandalismi al campo sportivo | Servono telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildi Triangia (frazione di Sondrio) è da anni in pessime condizioni e va dotato della giusta strumentazione per provare a fermare gli atti di vandalismo ai quali è ciclicamente sottoposto. Solo così potrebbe ritornare a splendere o quantomeno ad essere pienamente fruibile. È questo, in sintesi, quel che ha chiesto il gruppo consiliare del Partito Democratico (nella foto Michele Iannotti) attraverso un’interpellanza con richiesta di risposta in Consiglio comunale. I dem si chiedono se quelli di Triangia siano "invincibili" o se invece si possa trovare una soluzione a questa problematica ormai annosa. Il gruppo Pd Sondrio, dopo le premesse del caso, ricorda che nella primavera del 2023 ilè stato oggetto di "pesanti atti di vandalismo che hanno interessato gli spogliatoi (sfondamento di porte e finestre, rotture di serrature, sanitari, appendiabiti, ecc…) come da relazioni consegnate dal soggetto gestore e da sopralluoghi effettuati con i responsabili dell’Ufficio tecnico comunale".