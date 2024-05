Continua il maltempo - pioggia e grandine a Ravenna e provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024. Circa a metà pomeriggio una cella temporalesca generatasi nei pressi di Bologna, oltre a scrosci di, ha purtroppo fatto registrare la caduta di. Fenomeno, quest’ultimo, che ha riguardato in particolare Spazzate Sassatelli, piccola località situata nel territorio comunale di Imola, praticamente al confine con le province di(nei pressi di Conselice) e di Ferrara (nei pressi di Campotto). Come osserva Pierluigi Randi, presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti), “oltre alla grandinata nella zona di Spazzate Sassatelli, si segnala qualche chicco anche tra Fusignano, Masiera e Villanova di Bagnacavallo. Indila località in cui, in poco meno di mezz'ora, è piovuto di più è Belricetto di Lugo con 12.8 millimetri, seguita da Conselice con 9.4 mm e Fusignano con 5.6 mm. Accumuli inferiori a Voltana e Villa Prati di Bagnacavallo con 4.