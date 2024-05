Continente Vecchio | tutti i numeri della crisi demografica in Europa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilè sempre più. Il 21,3%popolazione europea ha più di 65 anni. Il numero di anziani è in costante aumento, complice il miglioramento delle condizioni di salute e benessere, e il conseguente allungamento dell’aspettativa di vita. A cui si aggiunge in parallelo il calo delle nascite. I dati parlano chiaro: all’inizio degli anni Duemila la quota di persone con almeno 65 anni si aggirava intorno al 16% del totale. In poco più di vent’anni questa percentuale è aumentata del 5%. TendenzeSecondo le ultime rilevazioni demografiche di Eurostat, gli anziani insono più di 90 milioni. L’Italia, insieme al Portogallo, è il Paese europeo con la percentuale maggiore di popolazione over 65 (il 24%). Ben sopra, quindi, rispetto alla media del. Seguono Bulgaria, Finlandia e Grecia, che superano il 23% di popolazione anziana. Un’, dunque, sempre più vecchia e in cui si fanno sempre meno figli.