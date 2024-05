Conte M5S a Casoria | Reddito cittadinanza Ue sia imposto anche in Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi avremo come M5s degli europarlamentari che si batteranno con una tenacia e una determinazione incredibili per introdurrea livello europeo undiche vengain, visto che l’hanno voluto smantellare”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, a margine del suo incontro con i cittadini al mercato di, in provincia di Napoli. “Ci batteremo – diceche era insieme ai candidati del M5S alle europee –per la decontribuzione Sud, una misura che taglia il costo del lavoro per tutti gli imprenditori del Mezzogiorno. Questo governo non ha fatto nulla, lo ha fatto decadere, siamo alla follia totale, addirittura misure per cui noi ci siamo battuti come leoni, le abbiamo introdotte e loro non le stanno rinegoziando, sono degli incapaci su tutto. Ci batteremo perché il Sud e tutte le persone del Nord che hanno raziocinio e una visionena d’insieme contrastino questa autonomia differenziata, che avrà il solo obiettivo di rafforzare apparentemente qualche Regione del Nord ma impoverendo tutta l’con un disastro per la sanità, l’istruzione, i trasporti e le infrastrutture nel Sud”.