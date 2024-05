Conte ci riprova | Lavoreremo a un reddito europeo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il leader dei Cinquestelle torna su un argomento a lui molto caro e lo vorrebbe estendere a che a livello: “I nostri parlamentari lavoreranno per una direttiva europea suldi cittadinanza” Arrendersi mai. E’ il motto di Giuseppe, è lo slogan che da sempre anima i Cinquestelle e cercano di portarlo anche in Europa, con ancora più insistenza di quello che fanno in Italia. E se da un lato il Governo Meloni ha totalmente azzerato, tolto e cancellato almeno un paio di volte ildi cittadinanza, adesso il punto di riferimento dei grillini tenta la sortita perfino in Europa e propone di estenderlo a livello, undi cittadinanza che appunto prenderebbe il nome di. Una novità, ma anche un bel rischio. Lui non si scompone e va avanti: “I nostri parlamentari si batteranno per una direttiva europea suldi cittadinanza“. Lo dice Giuseppein una intervista al Mattino di Napoli.

L’idea di Europa dei 5Stelle prevede “una terza via” sull’immigrazione, la revisione dei trattati inserendo la salute come competenze concorrente tra Ue e stati membri e il rilancio di una vecchia proposta del Movimento, ovvero quella di lasciare il Parlamento europeo in un’unica sede a Bruxelles, mentre quella di Strasburgo “deve diventare un hub di promozione della pace e di difesa dei diritti umani nel mondo”. ilfattoquotidiano

