Consulenza per le scuole | al via il nuovo servizio PLUS di OrizzonteScuola

(Di venerdì 24 maggio 2024) Undedicato alla gestione della scuola, un team di consulenti a tua disposizione su un ampio ventaglio di argomenti. Inviaci il tuo quesito e ti risponderemo per iscritto o in videocall, a tua scelta. I temi sui quali potrai inviarci il quesito sono i seguenti Gestione del personale scolasticolegale Segreterie e L'articolo . .

Ponte Santa Croce e nuovo svincolo A3 a Nocera Inferiore: si accelera - Ponte Santa Croce e nuovo svincolo A3 a Nocera Inferiore: si accelera - Il progetto va avanti. È quello per abbattere e ricostruire il ponte di Santa Croce e realizzare una nuova rampa di svincolo a Nocera Inferiore dell’autostrada A3 Napoli Salerno. ilmattino

Un nuovo tassello per il settore della sicurezza privata - Un nuovo tassello per il settore della sicurezza privata - La proposta di legge a prima firma dell’on. Caramanna, in merito alle "Disposizioni in materia di prestazione di servizi ausiliari alla sicurezza”, vuole ... huffingtonpost

Pontecagnano, apre la Mondadori nel cuore della città - Pontecagnano, apre la Mondadori nel cuore della città - Mondadori Store, il più esteso network di librerie inItalia, inaugura - sabato 25 maggio alle ore 10.00 - un punto vendita a Pontecagnano ... ilmattino