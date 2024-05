Consegna la droga a domicilio con il suo scooter | arrestato e sequestrato il guadagno della giornata

Monza, 22 Maggio 2024 - Pene fino a 4 anni e mezzo di reclusione per 10 tra patteggiamenti e riti abbreviati, 2 messe alla prova per le posizioni minori e un irreperibile. È il bilancio dell'udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Monza Marco Formentin per i membri della banda sgominata lo scorso ottobre dalla Squadra mobile della Questura di Monza e della Brianza che vendeva la droga su Telegram, dove migliaia di iscritti potevano scegliere hashish, cocaina e marijuana, ordinabile nascondendo la propria identità dietro un semplice nickname, e ottenendo consegne rapide e sicure. ilgiorno

