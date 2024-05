Concorso Dirigenti Scolastici 2023 - ecco chi ha superato preselettiva AVVISI USR in aggiornamento Campania punteggio minimo 4 - Piemonte -5, Puglia 38

(Di venerdì 24 maggio 2024)di cui al DD n. 2788 del 18 dicembre: ieri 23 maggio, in un unico turno, si è svolta la provaper i 24.944 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i 587 posti a disposizione, distribuiti tra le varie regioni. L'articolochi haUSR in40,35,38 . .

L’offerta formativa si articola in un ciclo di webinar LIVE e nelle registrazioni di un webinar già svolto. Concorso a Dirigente Scolastico: prova scritta – 2°edizione 8 Seminari LIVE con formatori esperti per acquisire e migliorare le competenze necessarie a svolgere in maniera efficace la prova scritta del concorso a Dirigente Scolastico. orizzontescuola

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che prevede, tra le altre cose, diverse novità per il mondo della scuola. Misure anche per i dirigenti scolastici. L'articolo Dirigenti scolastici, cambia la valutazione: conteranno i risultati ottenuti. orizzontescuola

Concorso Dirigenti Scolastici di cui al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023: ieri 23 maggio, in un unico turno, si è svolta la prova preselettiva per i 24.944 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i 587 posti a disposizione, distribuiti tra le varie regioni. orizzontescuola

Niente Dante a scuola, scoppia il caso di due studenti islamici. Valditara manda ispettori - Niente Dante a scuola, scoppia il caso di due studenti islamici. Valditara manda ispettori - Sulla decisione, presa dal prof all'insaputa della dirigenza scolastica, si è scatenato un putiferio (a senso unico): tutti contro lo zelo eccessivo dell'insegnante. Perchè la dispensa da Inferno, ... notizie.tiscali

Maria Giovanna vola in Kazakistan: rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Scienze naturali - Maria Giovanna vola in Kazakistan: rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Scienze naturali - SAN BENEDETTO - Volerà a luglio in Kazakistan Maria Giovanna Duranti, eccellenza del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, che rappresenterà ... corriereadriatico

SCUOLA: ARRIVANO DOCENTE PER GLI STRANIERI E LA PAGELLA AI PRESIDI - SCUOLA: ARRIVANO DOCENTE PER GLI STRANIERI E LA PAGELLA AI PRESIDI - un nuovo modello di valutazione per i dirigenti scolastici e totale possibilità di mobilità per loro solo per il prossimo anno scolastico. Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha ottenuto ... abruzzoweb