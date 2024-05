Concorso Asl Napoli 3 Sud 2024 - 15 assunzioni di diplomati a tempo indeterminato

Ultimo giorno per gli aspiranti ricercatori campani e non per cogliere una grande opportunità. Hai appena concluso il Dottorato e sei desideroso di cimentarti in una ricerca in ambito accademico? Se risiedi a Napoli e provincia, devi sapere che la Scuola Superiore Meridionale ha aperto le selezioni per assumere 12 Ricercatori, da collocare in diverse aree di studio.

posizioniaperte