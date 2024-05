Concessione stadio - Ricciardi Lega | Amministrazione distante e irriconoscente con Vigorito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Scrivo queste righe per manifestare tutto il mio disappunto all’annosa questione della ‘d’uso’ per la stagione 2024/25 del Ciro. Credo che dal dopoguerra ad oggi, quella degli ultimi dieci anni è di fatto l’Comunale più insensibile a questa vergognosa questione. Un’da sempree poco attenta, e soprattutto “” per quanto fatto dalla Famigliaper il Benevento Calcio e per le sue strutture. Continuiamo a ricevere riconoscimenti prestigiosi, grazie alla professionalità e all’impegno del Presidente Avv. Oreste, e delle sue qualificate “maestranze”, ultimo in ordine di tempo, il miglior manto erboso della Serie C, grazie al grandissimo lavoro della Famiglia Addazio (eccellenza anch’essa del nostro territorio – Paduli), a cui porgo i miei più sinceri complimenti, e non riusciamo a dare indecennale o ventennale, una struttura che se non fosse, per l’impegno morale e soprattutto economico del presidente, sarebbe un ennesimo ‘mamozio’, un ennesima cattedrale nel deserto, e invece è diventato, un fiore all’occhiello di questa città, un grandissimo biglietto da visita per tutti noi, cosa che solo questafa davvero fatica a comprendere! La Benevento Calcistica, è parte integrante, del territorio, il Benevento il suo presidente meriterebbero tutti gli onori e soprattutto il supporto del caso, per quanto fatto dal 17 Marzo 2006 ad oggi.