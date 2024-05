Comunque vadano le elezioni - una cosa è certa | oggi l’Europa politicamente non esiste

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fra due settimane si vota e più che la canonica domanda “per chi?”, per la prima volta ci poniamo un quesito ancora più angosciante: per? Perdovremmo votare, infatti, l’8 e il 9 di giugno? Ursula von der Leyen, recentemente ospite della trasmissione di Fabio Fazio, ha affermato che la prossima maggioranza da cui vorrebbe essere sostenuta, in caso di rielezione alla guida della Commissione europea, dovrebbe essere composta da deputati europeisti, filo-Ucraina e a favore dello Stato di diritto. Due delle tre caratteristiche ci sembrano scontate, la terza costituisce, invece, il motivo per cui sarebbe opportuno che la signora in questione andasse a ricoprire un altro incarico. E non perché siamo filo-Putin o perché non comprendiamo il dramma del popolo ucraino, ma per le ragioni esattamente opposte. Proprio perché sono due anni che ci sgoliamo a sostenere che la guerra sia una follia a prescindere e che un conflitto diretto con la Russia potrebbe condurre l’umanità alla catastrofe, riteniamo infatti che una delle principali responsabili del vassallaggio dell’Unione europea nei confronti degli anglo-americani debba passare la mano.

Fed in stallo sui tassi, tensione nei mercati globali. Cosa succede - Fed in stallo sui tassi, tensione nei mercati globali. cosa succede - Mercati in rosso e sotto pressione a causa della forza economica Usa che si traduce in cattive notizie per la Fed e le aspettative sul taglio dei tassi: cosa succede in Borsa money

Perché non si dovrebbe uscire in strada durante un Terremoto: ecco cosa fare - Perché non si dovrebbe uscire in strada durante un Terremoto: ecco cosa fare - Dove trovare riparo durante un terremoto: ecco perchè non si consigli assolutamente di precipitarsi in strada durante una scossa ... tecnologia.libero

Cuno Tarfusser: “La strage di Erba non c’entra con la mia candidatura, non posso andare a guardare i cantieri” - Cuno Tarfusser: “La strage di Erba non c’entra con la mia candidatura, non posso andare a guardare i cantieri” - “Non potevo andare in pensione e poi andare a guardare i cantieri”: Cuno Tarfusser spiega a Fanpage.it perché ha deciso di candidarsi alle elezioni europee con Azione. fanpage