Comunicato ufficiale - ecco l’allenatore della Juve per il prossimo anno

(Di venerdì 24 maggio 2024)ntus:delsocietà bianconera. Confermate tutte le anticipazioni degli ultimi giorni. Scelta fatta Dentro lantus l’aria di rivoluzione è totale e non riguarda solamente la squadra maschile ma pure quella femminile. Nei giorni scorsi hlasciato ufficialmente il club prima Beeresteyn e poi Grosso, due pedine fondamentali degli ultimi anni. Quindi i segnali ci sono tuttivoglia di aprire un nuovo ciclo. Lantus ha scelto il nuovo allenatore (Lapresse) – Ilveggente.itLaha sempre alzato un trofeo nel corsostagione nonostante nelle ultime due lo scudetto sia andato alla Roma. Ma pure in questa annata un poco così, la Supercoppa Italiana è stata vinta dalle bianconere nella finale di Cremona lo scorso gennaio. Certo, per un club che ha trionfato per il tricolore cinque volte di fila non è il massimo.

E’ finalmente arrivata la decisione del club felsineo sulla posizione dell’allenatore capace di guidare i rossoblù fino ad auna storica qualificazione in Champions League Era la decisione più attesa tra quelle che potevano riguardare gli allenatori in scadenza di contratto o in procinto di provare una nuova avventura. notizie

Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan: la nota è arrivata dalla società rossonero proprio pochi istanti fa Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan: la nota è arrivata dalla società rossonero proprio pochi istanti fa. calcionews24

Serie A, valzer delle panchine: il Milan pensa a Fonseca, il Napoli tra Conte, Pioli e Gasperini. Thiago Motta-Juve, manca solo l'ufficialità - Serie A, valzer delle panchine: il Milan pensa a Fonseca, il Napoli tra Conte, Pioli e Gasperini. Thiago Motta-Juve, manca solo l'ufficialità - Con gli addii di Stefano Pioli al Milan, è arrivato proprio stamattina il comunicato della risoluzione consensuale tra il tecnico e il club di via Aldo Rossi, e di Thiago Motta al Bologna è iniziato ... ilgazzettino

Firma ad un passo, nuova panchina in Serie A per Italiano - Firma ad un passo, nuova panchina in Serie A per Italiano - Vincenzo Italiano a fine stagione lascerà la Fiorentina: ecco il nuovo club, la firma sul contratto è davvero ad un passo ... milanlive

"Rimettiamoli in gioco": Ecco l'iniziativa della Lazio - "Rimettiamoli in gioco": ecco l'iniziativa della Lazio - Altra attività meravigliosa della società capitolina: promossa la campagna di raccolta di scarpe per i detenuti ... laziopress