COMUNICATO STAMPA – 26 Maggio - Presentazione di Nicola Campanil - Candidato Indipendente alle Europ -e, a Pomigliano

(Di venerdì 24 maggio 2024) RICEVIAMO E PUBBLICHIAMODomenica 26, ore 10.30, presso la sala convegni dell’ex distilleria, ci sarà laalla città di, e ai comuni limitrofi, die,ee nella lista del Pd per la circoscrizione Sud.e è presidente della rete politica PER le Persone e la Comunità, che al’anno scorso ha eletto il consigliere comunale Marco Iasevoli. L’appuntamento è organizzato dsezioni locali del Pd e di PER. Interverranno l’ex sindaco diAntonio Della Ratta e il coordinatore di PER, Tommaso Iasevoli. A presentare la storia e il profilo die sarà Franco Miano, illustre pomiglianese, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica e professore ordinario di Filosofia alla Federico II. L'articolo proviene da Prima Campania: news 24 ore su 24. .

Airalzh Onlus, due nuovi bandi e altri 400mila euro per la ricerca contro l'Alzheimer - Airalzh Onlus, due nuovi bandi e altri 400mila euro per la ricerca contro l'Alzheimer - L'Associazione di Barberino ha stanziato 100mila Euro per "Art Therapy" e 300mila per "Starting Grants" ... firenzetoday

LA VERITA’ SULLA CENTRALE DI SULMONA: I COMITATI CITTADINI SFIDANO SNAM - LA VERITA’ SULLA CENTRALE DI SULMONA: I COMITATI CITTADINI SFIDANO SNAM - Continua il braccio di ferro tra i Comitati cittadini per l’ambiente, il Coordinamento No Hub del Gas e Snam, la ... reteabruzzo

Stefano Pioli lascia il Milan, salta l'ultima conferenza stampa dell'allenatore: a quanti soldi ha rinunciato - Stefano Pioli lascia il Milan, salta l'ultima conferenza stampa dell'allenatore: a quanti soldi ha rinunciato - L’allenatore sarà in panchina domani, sabato 25 maggio, per l’ultimo match di campionato a ... Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Milan, ora è ufficiale Il comunicato con le parole del ... notizie.virgilio