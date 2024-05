(Di venerdì 24 maggio 2024) Il presidente del Aurelio Defesteggia il 75°, gli auguri speciali direttamente dalla SSCin: questa volta tocca al presidente azzurro Aurelio Deche nel giorno del suo 75º, riceve gli auguri affettuosi del club azzurro. Nonostante una stagione calcistica complicata, segnata da risultati altalenanti sia in Serie A che nel calcio cadetto con il Bari, i tifosi napoletani sperano che questoversario porti anche buone notizie sul fronte sportivo. La vittoria recente del Bari a Terni potrebbe segnare un punto di svolta per De, il quale, stando alle voci, potrebbe presto annunciare il nome del nuovo allenatore. I sostenitori delsi uniscono ai festeggiamenti per augurare al presidente una giornatae auspichiamo che questo nuovo anno gli porti anche successi sul campo. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.

