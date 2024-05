Comincia a Budapest il processo all’antifascista italiana Ilaria Salis

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il 24 maggio èto a, in Ungheria, il, un’accusata di aver aggredito dei presunti neonazisti, un caso che ha suscitato forti emozioni in Italia. Leggi .

(Adnkronos) – Ilaria Salis a processo oggi a Budapest. La maestra 39enne di Monza, detenuta nel carcere ungherese, accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista nella capitale ungherese l'11 febbraio 2023, è entrata in aula in catene. webmagazine24

Ilaria Salis ai domiciliari, per la prima volta in tribunale senza catene - Ilaria Salis ai domiciliari, per la prima volta in tribunale senza catene - ha detto l’ambasciatore italiano a budapest Manuel Jacoangeli prima dell’inizio dell’udienza, «per il quale abbiamo sempre lavorato. Rasserena tutta la situazione e le consente di affrontare meglio il ... editorialedomani

Ilaria Salis in tribunale, prima volta senza catene - Ilaria Salis in tribunale, prima volta senza catene - Èarrivata in tribunale in taxi assieme ai suoi genitori e per la prima volta non verrà portata in aula in manette e con le catene alle caviglie Ilaria Salis, la 39enne attivista italiana a processo a ... stabiachannel

Giudice rivela dove Ilaria Salis sconta gli arresti domiciliari, la rabbia del padre Roberto: protesta in aula - Giudice rivela dove Ilaria Salis sconta gli arresti domiciliari, la rabbia del padre Roberto: protesta in aula - Protesta in aula del padre di Ilaria Salis, Roberto, alla rivelazione del giudice dell'indirizzo dove l'attivista sconta gli arresti domiciliari ... notizie.virgilio