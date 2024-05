(Di venerdì 24 maggio 2024)Non è facile far ridere in tv, a maggior ragione quando l’offerta è tanta, sei l’ultimo arrivato di tanti programmi comici e hai come obiettivo quello di improvvisare. Maci è riuscito. L’ultimo arrivato sul Nove, ieri ha terminato la sua prima stagione dopo cinque settimane di messa in onda con ottimi ascolti. Un programma che partiva da premesse non troppo intriganti: un sempliceshow basato su sfide di improvvisazione, condotto da una comica (Katia Follesa) e con protagonisti un gruppo di comici più o meno noti al grande pubblico. Ma alla visione i presupposti si ribaltano.si presenta dinamico e coinvolgente, grazie ad una conduzione fresca e a un cast azzeccato composto da otto comici (molti dei quali a marchio Zelig) per puntata divisi in due squadre. A mettersi in gioco, seppur con qualche avvicendamento di settimana in settimana, sono: Maria Di Biase, Paola Minaccioni, Debora Villa, Marta Zoboli (capitane a turno delle due squadre), Andrea Pisani, Angelo Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Francesco Pannofino, Luca Peracino, Gigi Rock.

Comedy Match: la spontaneità è l’elemento vincente - comedy match: la spontaneità è l’elemento vincente - Ma comedy match ci è riuscito. L’ultimo arrivato sul Nove, ieri ha terminato la sua prima stagione dopo cinque settimane di messa in onda con ottimi ascolti. Un programma che partiva da premesse non ... davidemaggio

'Too many satirists are taking the path of least resistance' - 'Too many satirists are taking the path of least resistance' - Too many satirists take 'the path of least resistance' and avoid properly tackling contentious political topics, Armando Iannucci has said. The Thick Of It creator says that at its best comedy should ... chortle.co.uk

Ascolti tv dati Auditel giovedì 23 maggio con Mascaria che sfida Viola come il Mare 2 e Stefano De Martino - Ascolti tv dati Auditel giovedì 23 maggio con Mascaria che sfida Viola come il Mare 2 e Stefano De Martino - Dati Auditel sugli ascolti tv relativi a giovedì 23 maggio 2024: in prima serata Mascria sfida Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e Viola come il Mare 2 ... notizie.virgilio