Come si spiega il successo di Terra Amara

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 24 maggio 2024)Più morti del Trono di Spade. Più ascolti di ogni prime time feriale di Canale5. Più stream di blasonate produzioni tricolori o statunitensi. Picchi da capogiro sul target giovani. Anche questo è. La dizi va archiviandosi (sabato 8 giugno l’ultima puntata) lasciando il segno di un. Le ragioni sono innanzitutto da rintracciare nell’egemonia turca, ormai secondo paese esportatore al mondo forte di una produzione prolifica che permette di provare, imparare e riprovare. La Turchia, paese di grandi contrasti e contraddizioni, non ha perso il contatto con la realtà, talvolta la edulcora o sceglie di non vedere, ma si pone esattamente in sintonia con lo spettatore senza guardarlo dall’alto in basso. A livello internazionale, risultano poi all’avanguardia per il Medio Oriente, che le ha accolte con, e classiche e tradizionali per il pubblico europeo e latino americano, saturo di storie “iper moderne”.