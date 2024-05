Come indossare i gioielli seguendo i consigli dalle passerelle

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 24 maggio 2024) Completano il look e lo personalizzano, questa è l’ottica attraverso la quale occorre pensare i. E nel caso in cui si desideri trovare nuovi modi per indossarli, si possono sempre seguire iche arrivanodell’alta moda. Isono l’elemento che arricchisce il look e che allo stesso tempo lo definisce. Donano il glam necessario o l’eleganza ricercata. Dai minimal in grado di personalizzare un outfit, ai maxi che possono catalizzare l’attenzione, il modo in cuiun gioiello può cambiare anche in base alla circostanza, l’umore e soprattutto il proprio stile.di alta moda arrivano alcunidi tendenza, ma ovviamente la parola d’ordine resta sempre: sentirsi a proprio agio. Intanto per la stagione in corso, ma anche per la prossima, la dritta è di puntare proprio sui bijoux, che siano essi preziosi e di lusso, che siano vintage o che siano stati scelti con cura al mercatino.