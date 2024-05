Colpi di pistola a Roma - donna uccisa al Villaggio Prenestino | 28enne fermato per omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un uomo di ventotto anni è statoperché sospettato di essere l'autore dell'avvenuto il 23 maggio in via della Riserva Nuova, vicino a via Prenestina a. Nella sparatoria, avvenuta in zona, è rimasta gravemente ferita unadi ottantuno anni, che è poi deceduta in ospedale per una ferita d'arma da fuoco. Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno rintracciato il presunto responsabile. La vittima viaggiava nel sedile posteriore di un'auto quando è statata da un proiettile alla schiena. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è morta questa mattina a causa delle gravi ferite riportate.