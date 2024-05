Codice della strada - i neopatentati hanno nuovi limiti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si torna a parlare del nuovo, che regolarmente genera discussioni sulla base delle nuove norme previste. Il progetto andrebbe a rivedere la regolamentazione per i giovanialla guida. Di fatto di mira a innalzare i requisiti minimi di potenza ma, al tempo stesso, dovrebbero essere allungati i tempi del vincolo alla “prima auto”, passando da uno a tre anni. NuovoAllo stato attuale il nuovoè in fase di esame al Senato. Si attende l’approvazione definitiva, dopo essere stato approvato dalla Camera. Il disegno di legge, che ha scatenato svariate polemiche, stabilisce una serie di limitazioni per chiunque abbia ottenuto la patente da meno di tre anni. Allo stato attuale il sistema prevede che chiunque abbia ottenuto una patente B non possa guidare autoveicoli con potenza superiore a 55 kw/t nei primi 12 mesi.

Il quadro. La riforma in arrivo alza i vincoli sui veicoli consentiti da 55 a 75 kw/t ma li estende da uno a tre anni. Restano invariate le previsioni sulla guida in stato di ebbrezza e la velocità. ilsole24ore

La riforma del Codice della strada introduce delle novità per i neopatentati. Dopo l'ok della Camera ora il testo di legge attende il via libera del Senato. I nuovi limiti riguardano principalmente la potenza delle vetture conducibili e la durata del vincolo. fanpage

