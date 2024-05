Cobolli-Ruud oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Ginevra 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Flaviose la vedrà contro Caspernella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il giovane romano è reduce dall’agile vittoria sul russo naturalizzato kazako Alexander Shevchenko. Adesso urge l’impresa contro il solidissimo norvegese, numero sette del mondo, seconda forza del tabellone nonché uno dei massimi esperti di questa superficie. Recentemente, infatti, ha raggiunto l’ultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo, prima di trionfare nell’appuntamento 500 di Barcellona. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto, conche partirà nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Nel mirino per il capitolino c’è la conquista della prima finale della carriera a livello di circuito maggiore ma la missione è decisamente complicata. Qui, in caso di exploit contro l’asso scandinavo, entrerebbe in collisione per il trofeo con uno tra il ceco Thomas Machac oppure il serbo Novak Djokovic, leader della classifica mondiale ed entrato in tabellone grazie ad una wild card.

Flavio Cobolli se la vedrà contro Casper Ruud nella semifinale dell’ATP 250 di Ginevra 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il tennista romano dopo aver battuto Karatsev all’esordio e Ben Shelton in rimonta, non ha incontrato particolari patemi nel superare ai quarti il kazako Shevchenko. sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21 Ricordiamo che il vincitore della semifinale, dopo poche ore, sfiderà in finale il ceco Machac alle 15.00. Dunque due partite in un giorno. 21.20 A causa della pioggia persistente, gli organizzatori hanno spostato il match a domani: si giocherà dunque sabato 25 maggio alle 10. oasport

Novak Djokovic: "Certo che sono preoccupato. Non è bello soffrire così in campo" - Novak Djokovic: "Certo che sono preoccupato. Non è bello soffrire così in campo" - Non può che essere un Novak Djokovic preoccupato quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Tomas Machac al torneo ATP 250 di ginevra. Preoccupato per le sue condizioni, ... tennisworlditalia

Treni cancellati per tutta l'estate tra Milano e Domodossola - Treni cancellati per tutta l'estate tra Milano e Domodossola - Sospesa dal 9 giugno al 9 settembre 2024 la circolazione dei treni tra Arona e Domodossola, per lavori da parte di Rfi (Rete ferroviaria italiana), gestore dell'infrastruttura nella zona del Lago Magg ... milanotoday

Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Djokovic a Ginevra: le combinazioni per il n.1 al Roland Garros - Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Djokovic a ginevra: le combinazioni per il n.1 al Roland Garros - Novak Djokovic è stato sconfitto dal ceco Tomas Machac nella semifinale del torneo ATP 250 di ginevra. Il fuoriclasse serbo ha cercato di recuperare la ... oasport