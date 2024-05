Cobolli-Ruud in tv | data - orari - canale e diretta streaming Atp Ginevra 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Flaviose la vedrà contro Caspernella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il tennista romano dopo aver battuto Karatsev all’esordio e Ben Shelton in rimonta, non ha incontrato particolari patemi nel superare ai quarti il kazako Shevchenko. Prosegue la crescita dell’azzurro, che ora inizia a sognare anche un posto alle Olimpiadi. I punti da recuperare improvvisamente non sono più così tanti e arrivare fino in fondo nel torneo svizzero rappresenterebbe un mattoncino importante per le sue speranze. Ovviamente il match contro Casperè alquanto complicato. Il norvegese in questa stagione sul rosso europeo ha trionfato a Barcellona e fatto finale a Monte-Carlo. Sul rosso è tra i primi 5 giocatori al mondo e le due finali consecutive a Parigi sono lì di a dimostrarlo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 25 maggio alle ore 10:30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Qualora la semifinale venga rinviata a domani, uno tra Cobolli e Ruud dovrebbe disputare due partite in un giorno. La finale, dove è già qualificato il ceco Machac a seguito della vittoria in 3 set su Novak Djokovic, è infatti programmata per le 15. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 Dovrebbe piovere ancora per un’ora e mezza. 21.09 Al momento la pioggia è leggera, la temperatura è decisamente autunnale: 11°. 21.07 La perturbazione a Ginevra è ancora pienamente in corso. oasport

Bisognerà attendere per assistere alla seconda semifinale dell’ATP 250 di Ginevra tra Flavio Cobolli e Casper Ruud. I due giocatori erano appena scesi in campo e stavano effettuando il palleggio di riscaldamento quando ha avuto inizio un forte acquazzone che ha costretto i protagonisti a rientrare di corsa negli spogliatoi. sportface

