CM com – Genoa-Bologna 0-0 LIVE|Primapagina | Calciomercato com

(Di venerdì 24 maggio 2024) 2024-05-24 20:15:00.com riporta quanto segue:0-0.com Home0-0 LIVE Festa salvezza e festa scudetto archiviata in palio inci sono soltanto posizioni in classifica che vorrebbero dire principlamente maggiori introiti da piazzamento a fine stagione. Gli emiliani devono difendere il terzo posto da Juventus e Atalanta mentre i liguri hanno il Monza a -1 all’11esimo posto. E se da un lato Alberto Gilardino si è legato con un rinnovo ai rossobluni, sarà questa l’ultima partita di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblu bolognesi.LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Leali; Cittadini, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Vitinha.

Serie A: in campo Genoa-Bologna 0-0 DIRETTA - Serie A: in campo genoa-bologna 0-0 DIRETTA - Thiago Motta cambia tanto rispetto al pirotecnico pareggio interno con la Juventus. ansa

Le probabili formazioni di Genoa-Bologna: Vitinha reclama spazio al fianco di Gud - Le probabili formazioni di genoa-bologna: Vitinha reclama spazio al fianco di Gud - Queste le probabili formazioni della gara: genoa-bologna - Venerdì 24 maggio, ore 20.45, stadio Ferraris Arbitra Alberto Santoro, della sezione. tuttomercatoweb

LIVE! Genoa-Bologna 0-0, giocano Vitinha e Orsolini: diretta aggiornamenti in tempo reale - LIVE! genoa-bologna 0-0, giocano Vitinha e Orsolini: diretta aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Genoa - Bologna live su 24/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale. eurosport