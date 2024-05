Clima - Eurispes | le proteste degli attivist - le azioni più eclatanti

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – "La crisitica, il dissipamento delle risorse naturali, l’inquinamento, e la perdita di biodiversità sono questioni di grande preoccupazione per le giovani gener". Così si legge nel Rapporto Italia 2024 di, giunto quest’anno alla 36esima edizione, che dedica un capitolo aglii per ile alle loro. "L'ansiatica colpisce .

Roma, 24 mag. (Labitalia) - "La crisi climatica, il dissipamento delle risorse naturali, l'inquinamento, e la perdita di biodiversità sono questioni di grande preoccupazione per le giovani generazioni". Così si legge nel Rapporto Italia 2024 di Eurispes, giunto quest'anno alla 36esima edizione, che dedica un capitolo agli attivisti per il clima e alle loro proteste. liberoquotidiano

Clima, Eurispes: le proteste degli attivisti, le azioni più eclatanti - clima, eurispes: le proteste degli attivisti, le azioni più eclatanti - Roma, 24 mag. (Labitalia) - 'La crisi climatica, il dissipamento delle risorse naturali, l’inquinamento, e la perdita di biodiversità sono ... notizie.tiscali

Fisco, Eurispes: 55% autonomi dichiara -68,5% redditi rispetto a contribuenti affidabili - Fisco, eurispes: 55% autonomi dichiara -68,5% redditi rispetto a contribuenti affidabili - (Adnkronos) – Ci sono pericoli legati all’adozione del concordato preventivo biennale. Secondo quanto spiega l'eurispes nel suo 36esimo Rapporto Italia, nella radiografia delle dichiarazioni 2022 sui ... sardegnareporter

Eurispes, ‘quasi 7 fumatori su 10 non hanno mai provato a smettere’ - eurispes, ‘quasi 7 fumatori su 10 non hanno mai provato a smettere’ - (Adnkronos) – Resta difficile, per i fumatori tradizionali, “arrivare all’obiettivo della cessazione: ben il 68% non ha mai provato a smettere di fumare, solo il 31,4% afferma di averci provato” e app ... sardegnareporter