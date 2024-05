Claudio Ranieri dice addio | il calcio italiano non lo dimenticherà mai

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di venerdì 24 maggio 2024), a Cagliari e con il Cagliari, ha voluto chiudere il cerchio della sua carriera ed esperienza di vita: trattenere la commozione è stato impossibile., dopo un’altra storica impresa con il Cagliari che si è salvato e resterà in Serie A anche la prossima stagione, ha deciso di direal mondo del. Un popolo intero, quello rossoblù, ha voluto dirgli grazie. Grazie per aver accettato una nuova sfida, per aver fatto sì che nonostante le difficoltà il sogno potesse continuare. L’ultima in casa contro la Fiorentina ha così permesso al mister di parlare con il cuore in mano al suo pubblico, al suo popolo, e la commozione è stata trattenuta a fatica.: ilnon lo(LaPresse) – SerieAnews.comha reso noto il suo al Cagliari e in generale altramite un comunicato ufficiale diffuso proprio sui canali del club.