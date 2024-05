Classe V - viaggiare in prima classe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non possiamo definirla come un semplice van, perché laV Mercedes incarna lo stereotipo del “Tranfert premium” ed è scelta, non a caso, per il 70%, da un'utenza business. Qui da noi, dal 2020 al 2023, le vendite sono più che raddoppiate, passando da 897 a 1765 unità, frutto di una strategia solida e concreta, volta ad offrire all'utenza, un mezzo affilato come un rasoio, capace di rispondere alle esigenze del caso. Oggi, laV si rinnova, mantenendo motorizzazioni termiche ed elettriche. Le versioni a gasolio si basano sul super collaudato 4 cilindri di 2.0 litri “OM654”, declinato in tre livelli di potenze: 120 kW (163 CV), 140 kW (190 CV), 174 kW (237 CV). Nel corso dell'anno, dovrebbe arrivare un nuovo benzina, l'M254, un mild hybrid da 170 KW (231 CV). Due le versioni elettriche EQV: stesso motore da 150 kW, ma due diversi pacchi batterie da 60 e 90 kWh, per 236 e 363 km di autonomia (secondo protocollo Wltp).