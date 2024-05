Cinque M5s | “Ponte sullo Stretto? Non ce lo chiede l’Ue - Salvini pensi ai Comuni siciliani senz’acqua”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ex sindaco di Bagheria, Patrizioè candidato per il M5s alle europee nelle Isole. Intervistato da Fanpage.it, dice che si impegnerà per combattere le attuali leggi europee su agricoltura e pescatori. "Con queste regole l'Europa affossa il nostro Made in Italy, non si raggiunge la sostenibilità penalizzando la pesca artigianale". Il Ponte? "Non è vero che ce lol'Europa. In Sicilia ci sonocostretti a razionare l'acqua,si occupi di questo". .