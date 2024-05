Cinema In Festa torna dal 9 al 13 Giugno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per 5 giorni, da domenica 9 a giovedì 13, il biglietto delcosterà soltanto 3,50€ per tutti i film e in tutta Italia. Sta per prendere il via la quarta edizione diIN, occasione imperdibile per vedere i film ala un prezzo speciale. Un'iniziativa proposta al pubblico da parte di Anec e Anica, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia delItaliano.INè il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, nei mesi die settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film e in tutta Italia. La quarta edizione partirà ….