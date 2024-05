Cinema in Festa 2024 - scorpacciata di film in sala | torna il biglietto a prezzo scontato!

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il successo della edizioni 2022 e 2023,da domenica 9 a giovedì 13 giugnoin, che offre l'ingresso in oltre 900aderenti a 3,50 euro per tutti isenza distinzione di origine.

Presentato in concorso allo scorso festival di Cannes e vittima di una delle distribuzioni meno lusinghiere della storia, La Chimera di Alice Rohrwacher approda, dal 12 Maggio, su Sky (e Now). Se siete tra quelli che hanno pregato la proiezione nella propria sala del cuore senza ottenere risultati, il vostro momento è giunto. screenworld

Per 5 giorni, da domenica 9 a giovedì 13 giugno, il biglietto del cinema costerà soltanto 3,50€ per tutti i film e in tutta Italia. Sta per prendere il via la quarta edizione di CINEMA IN FESTA, occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. movieplayer

Elle Fanning giurata a Cannes per il premio a sostegno delle donne nel cinema. I suoi look più spettacolari e i suoi amori - Elle Fanning giurata a Cannes per il premio a sostegno delle donne nel cinema. I suoi look più spettacolari e i suoi amori - L'attrice raccoglie il testimone da Kate Winslet come giurata del premio L'Oréal Paris 'Lights on Women’s Worth' che intende far ... ilsecoloxix

POP CORN FESTIVAL DEL CORTO: il 2 giugno scade il bando - POP CORN FESTIVAL DEL CORTO: il 2 giugno scade il bando - La locandina firmata da Marco Lovisatti. Tre categorie di cortometraggi: italiani, internazionali e d’animazione per la settima edizione del festival che si tiene il 26, 27 e 28 luglio 2024 a Porto Sa ... liquidarte