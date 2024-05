Cina | settore nuove energie attira interesse di investitori globali

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pechino, 24 mag – (Xinhua) – La casa automobilistica statunitense Tesla e’ diventata l’ultima azienda internazionale a raddoppiare gli investimenti neldellein. Ieri l’azienda ha avviato i lavori per la costruzione di una mega fabbrica a Shanghai per la produzione di batterie ad accumulo di energia. Questa iniziativa dimostra un forte voto di fiducia nei confronti del principale Paese produttore didel mondo, nonostante la retorica del “disaccoppiamento” e del “derisking” promossa da alcuni politici statunitensi. A Shanghai, il produttore di auto elettriche ha gia’ messo in funzione una gigafactory, che ha consegnato 947.000 veicoli nel 2023, con un aumento del 33% rispetto all’anno precedente. Secondo gli esperti, le tecnologie verdi a rapida crescita dellae il suo fiorente mercato dellehanno aumentato il magnetismo del Paese per glistranieri, in particolare per le aziende automobilistiche desiderose di mettere il turbo alla tendenza all’elettrificazione.

Automotive Forum LIVE si configura come un momento importante per tutti gli stakeholder del settore automotive, offrendo una panoramica delle tendenze emergenti e delle strategie vincenti. In un mondo in rapida evoluzione, l'adattabilità e l'innovazione emergono come pilastri fondamentali per.. today

(Adnkronos) - Bologna, 15 maggio 2024. Andrea Forte è un professionista dalla vasta esperienza. Dal 1995, cioè da quasi 30 anni, lavora nel settore Ricerca e Sviluppo dell'automotive sia in Italia che all'estero, e, dal 2002, è in Lamborghini dove ha ricoperto diversi incarichi manageriali sempre in ambito R&D. liberoquotidiano

Bologna, 15 maggio 2024. Andrea Forte è un professionista dalla vasta esperienza. Dal 1995, cioè da quasi 30 anni, lavora nel settore Ricerca e Sviluppo dell'automotive sia in Italia che all'estero, e, dal 2002, è in Lamborghini dove ha ricoperto diversi incarichi manageriali sempre in ambito R&D. sbircialanotizia

kiracademy & Alice for Children: formiamo i futuri Social Media Manager in Africa - kiracademy & Alice for Children: formiamo i futuri Social Media Manager in Africa - Kiracademy, leader nel settore della formazione online per social media manager, è lieta di annunciare una nuova partnership con l’organizzazione benefica “Alice for Children” che dal 2006 opera nelle ... padovanews

Festa in Comune per il Nuovo Pordenone Calcio 2024 - Festa in Comune per il Nuovo Pordenone Calcio 2024 - PORDENONE - In un clima di festa, in una sala gremita di cittadini, tifosi e sostenitori è stato presentato ufficialmente in Comune a Pordenone il Nuovo Pordenone 2024 FC Asd, società che rinasce per ... pordenoneoggi

Pentenero, 'serve un nuovo modello di welfare' - Pentenero, 'serve un nuovo modello di welfare' - "Serve un nuovo modello di welfare, che passi da una visione assistenzialistica a una più strutturata e di programma. È necessario un welfare che si integri con la sanità e non viaggi in modo parallel ... ansa