Cina | intervista presidente emerito Juilliard - musica unisce le persone

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pechino, 24 mag – (Xinhua) – Il vincitore del Premio d’onore alla carriera Orchidea Joseph W. Polisi,e responsabile per l’areaallaSchool negli Stati Uniti, ha donato il suo premio in denaro per sostenere programmi artistici e didattici. Ascoltate le sue riflessioni in questacon Xinhua. Agenzia Xinhua.

L'intelligenza artificiale modellata sul pensiero del presidente cinese Xi Jinping. È la nuova missione della Cyberspace Administration of China, l'ente a capo della sfera Internet e della sicurezza informatica in Cina, che ha lanciato un large language model come quelli alla base di ChatGpt.. today

Il ministero della Difesa cinese ha accusato il presidente di Taiwan Lai di spingere l'isola verso la "guerra". Da quando è entrato in carica, Lai "ha messo seriamente in dubbio il principio di una sola Cina", "ha cercato di ricorrere alla forza per ottenere l'indipendenza e di affidarsi a Paesi stranieri per ottenere l'indipendenza, che spinge i nostri compatrioti di Taiwan in una pericolosa situazione di guerra e pericolo", ha detto il portavoce Wu Qian. quotidiano

Guerra ultime notizie. Manovre cina attorno a Taiwan: «Testiamo presa del potere». Usa rivedono cooperazione con Georgia. Oggi Corte Aja su Gaza

Arrivano conferme sulla volontà di Macron di mettere Draghi in qualche ruolo apicale in Europa dopo le prossime elezioni.

Al via sul lago Maggiore il G7 dei Ministri delle Finanze e dell' Economia. Attesa per l'intervento di Christine Lagarde in vista del possibile taglio dei tassi di interesse a giugno Ucraina, cina, ta