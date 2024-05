Cina e Taiwan | ecco cosa sta succedendo tra i due Stati

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un conflitto che dura ormai da diversi decenni. La tensione è tornata alta nell’Indopacifico a causa del rinnovato scontro tra. A quattro mesi dalle elezioni che si sono tenute a gennaio sull’isola, e a tre giorni dall’insediamento del presidente Lai Ching-te, Pechino ha avviato una due giorni di esercitazioni militari il cui scopo è, esplicitamente, “punire” le mire indipendentiste di Taipei. Dunque lo scontro si fa sempre più vicino. Come spiega l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, lasta impiegando navi della marina e aerei militari che stanno, piano piano, circondando l’isola di. “Il Comando del Teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha iniziato tali manovre a partire dalle 7:45 di oggi ora locale. Le esercitazioni, denominate “Joint Sword-2024A” vengono condotte nello stretto die al nord, al sud e all’est dell’isola.

