Ciclismo | Evenepoel e Roglic iscritti al Giro del Delfinato - Vingegaard out e in dubbio per il Tour

(Di venerdì 24 maggio 2024) Riecco Remcoe Primoz. Il belga della Soudal Quick Step e lo sloveno della Bora Hansgrohe tornano in gara dopo il brutto incidente neldei Paesi Baschi. Entrambi sonoaldel, tradizionale preparazione delde France, che si correrà dal 2 al 9 giugno. Ancora assente Jonas, la cui presenza alla Grande Boucle inizia a essere vacillante. Il danese, che oltre alla frattura della clavicola e delle costole aveva subito anche danni al torace e ai polmoni, in questa settimana è stato visto allenarsi a Maiorca, ma la sua presenza alde France non è garantita. Sepp Kuss sarà l’alfiere della Visma almeno per il, in attesa di notizie per la partecipazione dial. SportFace. .

Continua l’ecatombe di big nel ciclismo: una settimana dopo il volo costato fratture varie a Van Aert, una drammatica caduta in discesa al giro dei Paesi Baschi spedisce all’ospedale il suo compagno Jonas Vingegaard, vincitore degli ultimi due Tour, e l’ex iridato Remco Evenepoel, coinvolgendo pure Primoz Roglic, ultimo re del Giro, finito rovinosamente in terra anche il giorno prima. sport.quotidiano

Una quarta tappa drammatica, quella del 4 aprile al Giro dei Paesi Baschi. A circa 35 km della conclusione, una maxi-caduta ha segnato l’esito della gara: a essere coinvolto per primo è stato Jonas Vingegaard, che ha impattato violentemente su una canalina di cemento a bordo strada restando poi fermo a terra per diversi minuti prima di venire immobilizzato e portato in barella con l’ossigeno su un’autoambulanza. ilfattoquotidiano

