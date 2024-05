Ciclismo e turismo Un grande successo per il Vic Bikepacking tra Apiro - Cingoli e San Severino Marche

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tra sabato 18 e domenica 19 maggio 150 ciclisti provenienti da tutta Italia hanno pedalato nella splendida cornice del Monte San Vicino. La soddisfazione degli organizzatori, 24 maggio 2024 – Unire un evento sportivo con illento è possibile. È ciò che hanno fatto tra sabato 18 e domenica 19 maggio gli organizzatori del Viccon la collaborazione del negozio Bike Work Shop di Treia, dei comuni di, Sane dei comitati di Serralta ed Elcito. Ilè unlento, pulito, non impattante con la natura e con la realtà circostante, che porta, in sella alla bici, alla scoperta dellemeno conosciute, dei suoi borghi e castelli e dei suoi angoli naturali più suggestivi. Per due giorni, 150 ciclisti provenienti da tutta Italia hanno pedalato attraversando i meravigliosi territori che fanno da cornice alla riserva naturale del Monte San Vicino, riempiendo allegramente i ristori allestiti nel Castello di Serralta e nella piazzetta di Elcito e affollando il campo base di