Ciclismo A Camerino tanti ospiti per presentare la manifestazione Terre dei Varano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Illustrata la Tregiorni camerte in programma a giugno: venerdì 21 con la cronoscalata, il 22 con la randonnée e domenica con il Granfondo tricolore. La presentazione si è tenuta nella sala consiliare comunale dove glisono stati accolti da Francesco Jajani, presidente dell’organizzatrice Avis - Frecce Azzurre, le cui prime colonne dell’associazione sono i vicepresidenti Gianni Fedeli e Luca Marassi assieme al presidente onorario Sandro Santacchi. Lavoro intenso quello dei promotori, che sorridono al futuro, già premiato dai risultati, come sottolinea il testimonial Luca Panichi, amato e stimato ‘Scalatore in carrozzina’. A dare ragione in anticipo ai promotori sono le cifre delle iscrizioni e le prenotazioni tali da determinare il tutto esaurito nelle strutture ricettive. La coinvolgente strategia del partenariato e della condivisione ha quale prima voce quella di Anna Menghi, che porta il saluto della Regione Marche.