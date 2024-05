Ciambelline alle mele | una ricetta veloce e golosissima!

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dei dolci deliziosi e morbidi da servire agli ospiti sono delledi mela che si sciolgono in bocca. Ladi questefritte è una delizia morbidissima e dolce che nella sua semplicità fa venire a tutti l’acquolina in bocca. Preparare l’impasto è un gioco da ragazzi infatti ci impiego una manciata di minuti. Inoltre c’è la video-alla fine della pagina utile a non sbagliare.alla: ingredienti e preparazione. Per preparare questo impasto dagli ingredienti genuini mi bastano solo pochi minuti. Questi dolci fritti facilissimi da fare sono irresistibili anche per i più schizzinosi proprio perché non hanno nulla da invidiare a dei dolci più elaborati. Qui sotto ci sono gli ingredienti che uso: 1 uovo 1 bustina di vanillina 2 cucchiai di yogurt bianco 8 gr di lievito in polvere 1 mela 30 gr di zucchero 20 ml di olio di semi 300 gr di farina Quando lesono pronte le passo in un piatto pieno di zucchero.

