Chris Hemsworth parla della gioia perversa di passare dal ruolo di Thor al villain di Furiosa

(Di venerdì 24 maggio 2024)è passato daldi Asgard al DementusTerra Desolata. La starMarvel è infatti l’interprete dello spietato signoreguerra in: A Mad Max Saga (qui la recensione) di George Miller, il prequel di Mad Max: Fury Road che si estende per decenni e che pone Anya Taylor-Joy al posto di guida nei panni dell’Imperatrice. Dopo aver descritto il suo personaggio come un “individuo piuttosto orribile” che – nel suo contorto punto di vista – si vede come una figura paterna per l’orfana prigioniera, l’attore australiano è apparso su Hot Ones perresua svolta malvagia nel franchise. “C’è una certa quantità di restrizioni e aspettative quando si interpreta un eroe, specialmente un supereroe, a cui bisogna attenersi e rimanere all’interno“, ha dettoquando gli è stato chiesto se ha provato una ‘’ nell’interpretare il SignoreGuerra Dementus, l’opposto del suo eroico Dio del Tuono nei filmMarvel.

Probabilmente Taika Waititi non tornerà a dirigere un altro film di Thor per i Marvel Studios dopo Love and Thunder. Sarà George Miller a portare avanti il franchise? Sebbene Thor: Love and Thunder sia stato bocciato dalla critica, è stato comunque un successo al botteghino per i Marvel Studios, guadagnando 761 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 250 milioni di dollari. movieplayer

Robert Downey Jr Hilariously Roasts "Friend From Work" Chris Hemsworth - Robert Downey Jr Hilariously Roasts "Friend From Work" Chris hemsworth - Hollywood star Chris hemsworth has received a star on the Hollywood Walk of Fame. Although it was a happy occasion, it didn't stop his longtime Avengers co-star Robert Downey Jr from marking the ... ndtv

Thor star Chris Hemsworth receives Hollywood Walk of Fame - thor star Chris hemsworth receives Hollywood Walk of Fame - Chris hemsworth received a Hollywood Walk of Fame for his work in Hollywood. He will next be seen in Furiosa: A Mad Max Saga. Scroll down to know more details. indiatvnews

Chris Hemsworth, ecco la sua stella sulla Walk of Fame: l'omaggio esilarante di Robert Downey Jr. [VIDEO] - Chris hemsworth, ecco la sua stella sulla Walk of Fame: l'omaggio esilarante di Robert Downey Jr. [VIDEO] - Giornata importante per Chris hemsworth, che ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Al suo fianco, la moglie Elsa Pataky e i loro figli Sasha, Tristan e India Rose. Durante la ... comingsoon