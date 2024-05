Chris Hemsworth ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame e Robert Downey Jr lo ha omaggiato con un discorso esilarante

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ora anche Thor ha la sualeggendariaof. La numero 2871 per la precisione. Davanti alla famiglia e agli amici,è stato festeggiato e celebrato a Los Angeles. Ma in quella che doveva essere la sua giornata, qualcuno gli ha rubato la scena:jr. Che cosa èsecondo gli Avengers È prassi che quando viene dedicata una nuova, amici e parenti del festeggiato lo presentino con brevi discorsi. Questa volta è toccata a Iron Man in persona, che ha trasformato il suo intervento in una performance memorabile. Che ha lasciato tutti i presenti con le lacrime agli occhi. Da ridere.ha chiesto ai loro amici che fanno parte degli Avengers, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson eEvans, di descriverein tre parole.

Chris Hemsworth ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame e Robert Downey Jr ha celebrato l'evento con un esilarante discorso, ecco il video. Chris Hemsworth ha ricevuto la stella in suo onore sulla Walk of Fame di Hollywood e, per l'occasione, Robert Downey Jr ha tenuto un divertente discorso in cui ha rivelato come lo descrivono gli altri interpreti degli Avengers. movieplayer

Chris Hemsworth, ecco la sua stella sulla Walk of Fame: l'omaggio esilarante di Robert Downey Jr. [VIDEO] - chris hemsworth, ecco la sua stella sulla Walk of Fame: l'omaggio esilarante di Robert Downey Jr. [VIDEO] - Giornata importante per chris hemsworth, che ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Al suo fianco, la moglie Elsa Pataky e i loro figli Sasha, Tristan e India Rose. Durante la ... comingsoon

Chris Hemsworth: “Gli inglesi hanno Harry Potter, gli americani Star Wars, noi australiani Mad Max” - chris hemsworth: “Gli inglesi hanno Harry Potter, gli americani Star Wars, noi australiani Mad Max” - Il film con Anya Taylor-Joy, chris hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke è nelle sale italiane dal 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda! Con BadTaste+ ... badtaste

Avengers uniti, le star Marvel celebrano Chris Hemsworth alla Walk of Fame - Avengers uniti, le star Marvel celebrano chris hemsworth alla Walk of Fame - Le star del Marvel Cinematic Universe hanno partecipato alla cerimonia di consegna della stella sulla Walk of Fame a chris hemsworth. cinema.everyeye